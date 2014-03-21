أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إصابة سيدة وطفل بأنفلونزا الطيور بدمنهور ودمياط

  • مصر
  • 28
Google+ Print

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة حالتين بشريتين بمرض أنفلونزا الطيور، وهما في حالة سيئة وتم احتجازهما بالعناية المركزة، وأنه تم إعطائهما عقار «تاميفلو».

أكدت الوزارة أن الإصابة الأولى لسيدة ربة منزل «56 عامًا»، من مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، حيث تعاني من حالة صحية متدهورة، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وأضافت الوزارة أن الحالة الثانية لطفل عمره 4 سنوات من قرية العناينة، بمحافظة دمياط وحالته الصحية متوسطة، حيث يتلقي العلاج بمستشفي الصدر بدمياط.

يذكر أن الحالتين، هما أول حالتين خلال عام 2014، ومازالوا تحت العلاج بالمستشفى، وكانت آخر إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور في شهر أبريل 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية