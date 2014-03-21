إصابة سيدة وطفل بأنفلونزا الطيور بدمنهور ودمياط

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة حالتين بشريتين بمرض أنفلونزا الطيور، وهما في حالة سيئة وتم احتجازهما بالعناية المركزة، وأنه تم إعطائهما عقار «تاميفلو».

أكدت الوزارة أن الإصابة الأولى لسيدة ربة منزل «56 عامًا»، من مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، حيث تعاني من حالة صحية متدهورة، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وأضافت الوزارة أن الحالة الثانية لطفل عمره 4 سنوات من قرية العناينة، بمحافظة دمياط وحالته الصحية متوسطة، حيث يتلقي العلاج بمستشفي الصدر بدمياط.

يذكر أن الحالتين، هما أول حالتين خلال عام 2014، ومازالوا تحت العلاج بالمستشفى، وكانت آخر إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور في شهر أبريل 2013.