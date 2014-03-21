ألونسو يعترف بأفضلية برشلونة في الكلاسيكو

مدريد، (إفي): أكد شابي ألونسو لاعب وسط ريال مدريد اليوم الجمعة أن إحدى الميزات الأكبر لبرشلونة تتمثل في أن عناصره "يلعبون سويا منذ سنوات طويلة"، ويعرفون بعضهم البعض جيدا، وذلك قبل مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني بين الفريقين بعد غد الأحد.

واعتبر لاعب الوسط الإسباني الدولي أن تلك ستكون الميزة الأكبر للاعبي المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، وذلك خلال مقابلة أجراها مع موقع شركة (Bwin) الراعية للنادي الملكي.

كما اعترف بأن "فوز" ريال مدريد مع "أداء جيد وممتع"، سيكون "النبأ" الأفضل للاعبي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفيما يتعلق بالثلاثي الهجومي لفريقه، المكون من كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل، قال ألونسو "إنهم لاعبون متميزون للغاية" بينهم "تفاهم كبير"، ويتألقون عبر "صناعة الأهداف"، مع القدرة على تسجيلها.

وفيما يتعلق بمن تأثر بهم خلال مشواره، رفض نجم ليفربول السابق تحديد أسماء بعينها: "الكثيرون أثروا في أدائي. كل المدربين أثروا في طريقة لعبي، وزملائي أيضا، لكنني غير قادر على تحديد اسم بعينه".

وفيما يتعلق بالطريقة التي يستعيد بها لمباراة مهمة مثل لقاء الأحد، أوضح أنه لا يتبع أمورا بعينها: "دائما ما أحاول القيام بنفس الأمور، فهي الطريقة الأفضل لخوض المباريات. انتظار ما سيحدث. في مثل اللقاء المقبل يلعب التاريخ دورا في تسخين الأجواء. بالطبع نلعب من أجل الألقاب والأمور ستكون مثيرة"