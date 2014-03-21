"الجيزة": لجان لتقييم أعمال النظافة بالأحياء.. ومكافآت للقطاع الفائز

تنظم محافظة الجيزة مسابقة شهرية بين قطاعات النظافة بالأحياء، عن جهودها فى رفع القمامة والأتربة من الشوارع، ونشر المناظر الجميلة من خلال معارض زهور مفتوحة بالشوارع.

وقال الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة، إنه سيتم منح مكافأة مالية للقطاع الفائز لتشجيع العاملين فيه على الاستمرار فى الجهود، وذلك بصفه شهرية، فيما تم تشكيل لجان للمرور على الشوارع وإعداد تقارير لتقييم الأعمال.

وأكد عبد الرحمن، بأن تشكيلات الزهور والنباتات التى أقامتها المحافظة فى الشوارع والميادين تعد حقا للمواطن لكى يستمتع بها خلال فترة الربيع، وأن التجربة سوف يتم تنفيذها على القطاعات لاختيار أحسن قطاع نظافة بالأحياء، وسوف يتم مكافأتهم، وذلك لتحفيز العاملين بالقطاعات ورفع كفاءة النظافة بالشوارع.

وقال عبد الرحمن، خلال تصريحات صحفية، إنه تم تكثيف الأعمال بمداخل ومخارج المحافظة، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية ودهانات البردورات وتشجير الميادين والمحاور الرئيسية والاهتمام بنظافة مطالع ومنازل الكبارى بنطاق المحافظة، وتشمل الخطة أعمال رفع الكفاءة لكوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وميدان النهضة بنطاق حى جنوب الجيزة، بالإضافة إلى كوبرى عباس وشارع البحر الأعظم وفيصل والهرم وشارع النيل السياحى وميدان المنيب وطريق مصر أسيوط مع مطالع ومنازل كوبرى المنيب، وفى نطاق حى الهرم تشمل أعمال رفع الكفاءة منطقة ميدان الرماية وطريق مصر إسكندرية الصحراوى ومطالع ومنازل الدائرى، وكذلك نظافة الكبارى ودهان الأسوار.