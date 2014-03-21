خطيب الاستقامة: بالعلم والأعمال والأفعال الحسنة تنهض الأمة الإسلامية

قال خطيب مسجد الاستقامة بالجيزة، إن أحب الأعمال عند الله بر الوالدين وأداء الواجبات، وإمداد اليد للفقراء والمساكين والاعتصام بحبل لله، وأن نتقى الله فى أعمالنا وأفعالنا حتى ننهض بمجتمعنا.

وأضاف خطيب الاستقامة، فى خطبة الجمعة اليوم، أنه بالعلم تحيا المجتمعات، وقال "لابد من إمداد اليد لطلاب العلم، لأن بالعلم يخطط لمدن جديدة واستصلاح من الأراضى الزراعية للنهوض بمجتمعنا، وهذا ما علمنا الرسول -صلى لله عليه وسلم- "أنه بالعلم والأعمال الحسنة والأفعال تحيا المجتمعات وتنهض الأمة الإسلامية".

فيما شهدت ساحة ميدان الجيزة هدوءا حذرا بعد تردد أنباء عن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر عقب صلاة الجمعة، ويشهد الميدان سيولة مرورية وسير السيارات بشكل منتظم، مع غياب قوات الأمن المركزى المكلفة بتأمين الميدان من حدوث أى أعمال شغب.

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