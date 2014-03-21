أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خطيب الاستقامة: بالعلم والأعمال والأفعال الحسنة تنهض الأمة الإسلامية

Google+ Print
خطيب الاستقامة: بالعلم والأعمال والأفعال الحسنة تنهض الأمة الإسلامية خطيب الاستقامة: بالعلم والأعمال والأفعال الحسنة تنهض الأمة الإسلامية

قال خطيب مسجد الاستقامة بالجيزة، إن أحب الأعمال عند الله بر الوالدين وأداء الواجبات، وإمداد اليد للفقراء والمساكين والاعتصام بحبل لله، وأن نتقى الله فى أعمالنا وأفعالنا حتى ننهض بمجتمعنا.

وأضاف خطيب الاستقامة، فى خطبة الجمعة اليوم، أنه بالعلم تحيا المجتمعات، وقال "لابد من إمداد اليد لطلاب العلم، لأن بالعلم يخطط لمدن جديدة واستصلاح من الأراضى الزراعية للنهوض بمجتمعنا، وهذا ما علمنا الرسول -صلى لله عليه وسلم- "أنه بالعلم والأعمال الحسنة والأفعال تحيا المجتمعات وتنهض الأمة الإسلامية".

فيما شهدت ساحة ميدان الجيزة هدوءا حذرا بعد تردد أنباء عن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر عقب صلاة الجمعة، ويشهد الميدان سيولة مرورية وسير السيارات بشكل منتظم، مع غياب قوات الأمن المركزى المكلفة بتأمين الميدان من حدوث أى أعمال شغب.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365