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بالفيديو:كيف تنسّقين باقة الأزهار لأمّك؟

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بالفيديو:كيف تنسّقين باقة الأزهار لأمّك؟ بالفيديو:كيف تنسّقين باقة الأزهار لأمّك؟

يصادف حلول عيد الأمّ مع بداية الربيع، فصل الصفاء والجمال والإشراق والبهجة، فتتفتح الأزهار الملوّنة التي تفترش الأرض بألوانها وأشكالها الجذّابة.وما يزال الورد يحظى حتى اليوم بشعبيّة كبيرة، حيث يقدّم عربون محبّة وشكر وامتنان لهذه المناسبة.ولا تكتمل أي هدية، سوى بباقة منه.
"سيدتي نت" يزور محل الأزهار Narciss flowers لتطلعك منسّقة الورد فيه وداد بيضون عن كيفيّة إعداد باقة تليق لهذه المناسبة النبيلة خطوة بخطوة.

تطغى مندرجات الزهري والأبيض، على هذه الباقة، ويتخلّلها الأخضر ليضفي الحيويّة عليها.
وإليك خطوات إعداد هذه الباقة:
1- ضعي مجموعةً من الورد الزهري، في مستوى أعلى من مجموعة الورد الأبيض.
2- وزّعي أعداداً مفردة من أزهار "التوليب"، فهي تبدو كأنها تحني رأسها خجلاً!
3- أضيفي مجموعة من زهر "الستروميريا"، لتضفي جاذبيةً على الباقة.
4- استعيني بالأوراق الخضراء مع عدد من "الأُركايد".
5- وزّعي الأوراق الخضراء Belle grass بطريقة مجموعات، بين الأزهار.
6- وأخيراً، أضيفي بالوناً صغيراً كنوع من "الاكسسوار"، يتناسق وألوان الباقة.

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سيدتي

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