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8 نصائح لرشاقة الأمّهات بعد الـ50

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8 نصائح لرشاقة الأمّهات بعد الـ50 8 نصائح لرشاقة الأمّهات بعد الـ50

يطرأ بعض التغيرات في الهرمونات لدى الأمّهات اللواتي تجاوزن سنّ الخمسين.
ولمناسبة "يوم الأم"، يقدّم لك مركز التغذية Low Cal Diet Clinic أبرز النصائح لتحافظي على رشاقتك مع تقدمك في العمر:

- تناولي 5 وجبات يومياً، واحرصي على أن يكون العشاء خفيفاً.
- تحكّمي بكميّات "الكربوهيدرات" المستهلكة، واجعليها تحلّ خصوصاً في وجبتي الفطور والغداء.
- أدخلي البروتينات إلى كل وجبة، واختاري الصحيّة منها.
- تناولي الصحيّة مثل تلك التي تحتوي على "الأوميغا _ 3"، كزيوت الزيتون والكانولا والجوز والأفوكادو والسمك وثمار البحر، وتجنبي تلك المشبعة التي تحتوي عليها اللحوم الحمراء والزبدة والحليب كامل الدسم ومشتقاته، كما الدهون المهدرجة المتوافرة في الأطعمة المعالجة.
ملاحظة:برغم أن زيت الزيتون ينتمي إلى الدهون الصحيّة، إلا أنه يشكل مصدراً مركزاً من الطاقة ويعرّضك لكسب وزن إضافي.
- أكثري من تناول الألياف المتوافرة بكميات كبيرة في الفاكهة والخضر والبقوليات والرقائق ومنتجات القمح الكامل، علماً أن أفضل الألياف موجودة في الخضر، لأنها أكثر تركيزاً في الفيتامينات والمعادن مقارنةً بالمنتجات الأخرى، كما وأنها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. وتعتبر أفضل طريقة لمحاربة السرطان، خصوصاً سرطان القولون وتساهم في الحدّ من التعرّض للأمراض المزمنة (السكري والكوليسترول).
- اشربي من 1.5 لتراً إلى لترين من الماء كحدّ أدنى في اليوم، فهي تخلصك من السموم في جسمك.
- مارسي التمرينات الرياضيّة بانتظام، بهدف الحفاظ على الكتلة العضلية خصوصاً عند اتباع حمية معينة، والتخفيف من التعرض لعدد من الأمراض، فضلاً عن أنها تشكّل أداة أفضل للتقليل من مستوى التوتر.ولا يقتصر أداءها على ارتياد النادي، إذ أن زيادة النشاط البدني يساعد أيضاً في هذا المجال، مثل صعود السلالم عوضاً عن المصعد والتخفيف من استخدام السيارة.
- وأخيرًا، انتبهي إلى عاملين: طريقة الطهو الهامّة جداً في التخفيف من الدهون والتحكّم بكميّات الطعام المستهلكة.

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