من هي وجه عطر Coco Mademoiselle من Chanel؟

تمّ الكشف عن حملة Chanel Coco Mademoiselle مع النجمة الشابة Keira Knightley .

مع أنّ الممثلة الموهوبة تصدرت إعلانات العطر الرمزي منذ عام 2007، يبدو أن أحدث مجموعة من الإعلانات المصورة عبر عدسة المصور العالمي Mario Testino أجملها حتى الآن. تبدو ممثلة الفيلم السينمائي "بايرتس أوف ذي كاربيين" التي تعاونت مع المخرج جو رايت للحملة الجديدة رائعة الجمال في الإعلانات الجديدة.

إنّ تسريحة شعرها ملفتة للأنظار، كما مكياج عيناها، فهي تؤدي الدور بإثارة كبيرة كأنها المرأة صعبة المنال. حتى وأنّ الأغنية الرئيسية للإعلان توحي بالغموض، ونحن نتكلم عن أغنية She's Not There الكلاسيكة. وفي تعليق للنجمة البريطانية البالغة من العمر 28 عاماً حول الحملة، صرحت قائلةً أنها غيرت إحدى اللقطات: "بكعبي العالي، كنت أقفز على السلالم وكنت خائفة جداً من أن أقع. لذلك، سمح لي المخرج بأن أنزل السلالم حافية القدمين".

يبدو أنّ العلامة العالمية قررت هذه المرة التخفيف من الإثارة الذي تخللته الإعلانات الصادرة في الحملات السابقة لتجنب أن تكن غير لائقة للأطفال والخضوع للحظر مرةً أخرى. ومن المقرر أن يظهر الفيديو الجديد لحملة Mademoiselle من Chanel لكيرا نياتلي في شهر نيسان\أبريل، ويتبقى أن نرى سواء كانت مجموعة الإعلانات الجديدة ترقى لمعايير الإعلانات، إلا أننا نشعر أنه ليس ثمة ما يدعو للخوف.