أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

من هي وجه عطر Coco Mademoiselle من Chanel؟

Google+ Print
من هي وجه عطر Coco Mademoiselle من Chanel؟ من هي وجه عطر Coco Mademoiselle من Chanel؟

تمّ الكشف عن حملة Chanel Coco Mademoiselle مع النجمة الشابة Keira Knightley .
مع أنّ الممثلة الموهوبة تصدرت إعلانات العطر الرمزي منذ عام 2007، يبدو أن أحدث مجموعة من الإعلانات المصورة عبر عدسة المصور العالمي Mario Testino أجملها حتى الآن. تبدو ممثلة الفيلم السينمائي "بايرتس أوف ذي كاربيين" التي تعاونت مع المخرج جو رايت للحملة الجديدة رائعة الجمال في الإعلانات الجديدة.
إنّ تسريحة شعرها ملفتة للأنظار، كما مكياج عيناها، فهي تؤدي الدور بإثارة كبيرة كأنها المرأة صعبة المنال. حتى وأنّ الأغنية الرئيسية للإعلان توحي بالغموض، ونحن نتكلم عن أغنية She's Not There الكلاسيكة. وفي تعليق للنجمة البريطانية البالغة من العمر 28 عاماً حول الحملة، صرحت قائلةً أنها غيرت إحدى اللقطات: "بكعبي العالي، كنت أقفز على السلالم وكنت خائفة جداً من أن أقع. لذلك، سمح لي المخرج بأن أنزل السلالم حافية القدمين".
يبدو أنّ العلامة العالمية قررت هذه المرة التخفيف من الإثارة الذي تخللته الإعلانات الصادرة في الحملات السابقة لتجنب أن تكن غير لائقة للأطفال والخضوع للحظر مرةً أخرى. ومن المقرر أن يظهر الفيديو الجديد لحملة Mademoiselle من Chanel لكيرا نياتلي في شهر نيسان\أبريل، ويتبقى أن نرى سواء كانت مجموعة الإعلانات الجديدة ترقى لمعايير الإعلانات، إلا أننا نشعر أنه ليس ثمة ما يدعو للخوف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي