6 إطلالات خاصة بالأم

الأسود والأبيض... ثنائي يصعب انفصاله في عالم الأناقة. إعتمديه لإطلالة رصينة وأضيفي عليه لمساتك الخاصة في مجال الذوق لتكوني متجددة على الدوام.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: M Siala.

- الأزياء من محلات: Celine, Fendi, Chloe, Stella McCartney, Marni, Balenciaga, Kamishibai, Jimmy Choo, Alexander McQueen, Etro – بيروت.

الصورة رقم 1:

من Balenciaga:

- بنطلون مطبع باللون الأسود. سعره 6195$.

- توب باللون الأبيض. سعرها 2430$.

- حذاء بدون كعب بلوني الأبيض والأسود من Celine. سعره 895$.

- أساور من Nonu. سعرها 146$ متوفرة في محلات Kamishibai.

الصورة رقم 2:

- جامبسوت باللون الأسود من Fendi. سعره 1790$.

- حقيبة من الجلد من Stella McCartney. سعرها 1715$.

- حذاء ذو كعب مرتفع من Etro. سعره 1030$.

الصورة رقم 3:

من Chloe:

- تنورة من الجلد الأسود. سعرها 4095$.

- قميص باللون الأبيض. سعرها 1370$.

- نظارات شمسية من Marni. سعرها 395$.

الصورة رقم 4:

- توب مطبعة من Marni. سعرها 915$.

- بنطلون باللون الأبيض من Celine. سعره 995$.

- حذاء مخطط من Fendi. سعره 1145$.

الصورة رقم 5:

من Alexander McQueen:

- قميص باللون الأبيض. سعرها 1943$.

- جاكيت مطبعة. سعرها 6895$.

الصورة رقم 6:

من Stella McCartney:

- - جامبسوت باللون الأبيض. سعره 1275$.

- حقيبة على شكل قلب. سعرها 1115$.

- جاكيت باللون الأبيض والأسود من Etro. سعرها 1415$

سيعجبك أيضاً: