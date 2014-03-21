“النصر” الصوفي يطالب بإعدام “أنصار بيت المقدس” في ميادين مصر العامة

نعى المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب “النصر” الصوفي شهداء الوطن من رجال الجيش المصري أثناء مهاجمة عناصر “أنصار بيت المقدس” الإرهابية في القليوبية سائلين المولى أن يحقق لهم الشهادة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأشاد زايد بالضربة الاستباقية الموجعة التي تلقتها “أنصار بيت المقدس” والتي لاقت ترحيب من الشعب المصري والعربي واعتبرها رسالة مطمئنة من الأمن المصري وانه قادراً على حماية الوطن من الإرهاب.

وقال زايد :”إن الشعب المصري يطالب القضاء بإعدام جماعة بيت المقدس بميادين مصر في أسرع وقت حتى يكون رادعاً لمن تسول له نفسه وتقر أعين ذوي الشهداء”،مضيفاً :”إن رفع علم القاعدة فوق الازهر الشريف وصمة عار على جبين جماعة الإخوان ، لقد سبقهم بها الفرنسيون عندما دنسوا الأزهر الشريف بقيادة نابليون بونابرت”.

ولفت زايد سبق إلى أنهم أوضحوا بأن هناك جماعات إرهابية ومعروفة داخل الجامعات المصرية وتتلقى تعليماتها من الخارج وتعمل تحت قطاع المسؤولين القائمين على الجامعات وهو ما يسمى بالطابور الخامس وهذا ما يتطلب التخلص منهم فوراً والسماح للحرس الجامعي بالتواجد داخل الجامعة وإنهاء أسلوب الطبطبة.

وشدد زايد على أنه يجب دعم وزير الأوقاف الازهر الشريف في القضاء على المجموعات التحريضية والتكفيرية ومنعهم من الخطابة والمحاضرات وغلق معاهدهم ومصادرة مجلداتهم التي تحمل الفكر المتطرف من المكاتب والمواقع وفضح جهلهم امام المجتمع المصري والعربي.

وتساءل زايد عن القناة الفضائية التي اُعلن عنها منذ فترة وناشد وسائل الإعلام بتخصيص وقت لكل قناة لا تتعارض مع القناة الأخرى وحتى يتمكن الشعب من مشاهدة البرامج الدينية الوسطية وترتكز على تفسير نصوص القران في الآيات التي حثت على الجهاد والقتال وذلك لإنقاذ الشباب من جهلهم بتفسير نصوص القران وكشف من يدعمون تلك الفكر المتطرف من الخارج.