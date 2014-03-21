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توعية الأهالي في رأس الخيمة بخطورة الأسلحة النارية

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توعية الأهالي في رأس الخيمة بخطورة الأسلحة النارية توعية الأهالي في رأس الخيمة بخطورة الأسلحة النارية

نظم مركز شرطة الدقداقة الشامل في رأس الخيمة زيارات ميدانية مختلفة لعدد من منازل الأهالي ضمن منطقة اختصاصه، وذلك لتقديم النصح والإرشاد للتوعية عن الأضرار الجسيمة الناتجة عن سوء استخدام الأسلحة النارية في الأعراس والمناسبات.

وترأس الوفد، المقدم محمد عبيد الخاطري، مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي، بالتنسيق والتعاون مع فرع الشرطة المجتمعية بالمركز، حيث أكد أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية في جميع المناسبات ستبقى مصدر خطر كبير على الإنسان، كونها تؤدي الى الموت أو حصول الإعاقة بسبب تلك الإطلاقات التي تهدد أرواح العشرات من المواطنين، وكان آخرها المواطن الذي توفي في احد الأعراس نتيجة طلق ناري طائش توجه إليه من حدث يبلغ 16 عاماً.

وقال الخاطري: هذه الظاهرة غير الحضارية ليس لها أساس، ناهيك عن الحوادث التي تحصل نتيجة إطلاق العيارات النارية والإزعاج الذي تسببه تلك العيارات من رعب للمواطنين، لذلك وضمن توجيهات وزارة الداخلية الحثيثة، يتم تنظيم مثل تلك الزيارات التوعوية لمختلف أهالي المناطق التي تستخدم هذه العادة الخاطئة في أعراسهم ومناسباتهم للحد من هذه الظاهرة من خلال التوجيه.

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