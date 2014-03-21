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ضاحي خلفان: تويتر سيطيح بأفعى الإخوان في تركيا

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ضاحي خلفان: تويتر سيطيح بأفعى الإخوان في تركيا ضاحي خلفان: تويتر سيطيح بأفعى الإخوان في تركيا

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، تعليقاً على حجب موقع تويتر في تركيا، إن "تويتر سيطيح بأفعى الإخوان في تركيا".
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> وكتب عبر صفحته الخاصة على تويتر إن "أردوغان منع التويتر، فخرس الإخوان ولم ينطقوا ببيان، وثبت أنهم خرفان"، وأضاف "سابقاً استخدم الإخوان تويتر لتشوية سمعة الناس، والآن الناس تستخدم تويتر لكشف القناع عن حقيقة الإخوان القبيحة، تويتر سيسقط أردوغان".
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> وكان بيان صادر عن المكتب الإعلامي والصحافي لرئاسة الوزراء التركية، ذكر أن هيئة رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، قامت بإبلاغ مسؤولي تويتر بقرار إحدى المحاكم تطالب فيه بحذف بعض الروابط التي ألحقت ضرراً بمواطنين أتراك، وأضاف البيان، أنه وبعد امتناع المسؤولين عن تنفيذ قرار المحكمة، اتخذ قرار بمنع الوصول التقني إلى موقع تويتر..
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