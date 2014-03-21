العثور على قنبلتين بداخل البنك الأهلى ببنى سويف

عثرت أجهزة الأمن ببنى سويف على قنبلتين بدائية الصنع بداخل البنك الاهلى المصري فرع الفشن حيث تم إبطال مفعول القنبلتين بمعرفة قسم المفرقعات بإدارة الدفاع المدني والحريق.

وتبين أن القنبلة الأولى بداخلها بلى صغير وبارود ويخرج منها فتيل وتم اكتشافها بداخل غرفة تحكم الطاقة ببدروم البنك والخاصة بأجهزة التكييف، بينما تم اكتشاف القنبلة الثانية بجوار لوحة الكهرباء العمومية .

كان موظفي الأمن الداخلي بالبنك الاهلى المصري ببنى سويف فرع الفشن قد اكتشفوا فى ساعة متأخرة من اليوم أثناء المرور على المكاتب الداخلية للبنك وجود جسم غريب بجوار لوحة الكهرباء فتم على الفور إخطار مدير امن البنك الذى اخطر على الفور أجهزة الأمن ببنى سويف والتى انتقلت على الفور الى البنك والذي تم افتتاح أبوابه المغلقة فى وجود مسؤلى الأمن بالبنك ومديره وتم التعامل مع القنبلة الأولى وإبطال مفعولها وبتفتيش المكان عثر على الثانية ببدروم البنك بداخل غرفة تحكم الطاقة بأجهزة التكييف وتم التعامل معها أيضا وإبطال مفعولها ..تم عمل المحضر ألازم وتولت النيابة العامة التحقيق ..وتكثف اجهزة الأمن جهودها لكشف المتهمين الذين يقفون وراء تلك الحادث.