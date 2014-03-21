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الأمن يحبط محاولة لتفجير فرع البنك الأهلي بالفشن

  • مصر
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أحبطت أجهزة الأمن ببني سويف، مساء الخميس، محاولة لتفجير فرع البنك الأهلي بمدينة الفشن، بعد أن عثرت على عبوتين ناسفتين داخل البنك، بهما مواد تفجير عبارة عن «بارود وبلي».

تلقى اللواء إبراهيم هديب، مدير الأمن، بلاغًا من اللواء زكريا أبو زينة، مدير المباحث الجنائية، بعثور الحراسة المعينة بالبنك الأهلي بمدينة الفشن على عبوتين ناسفتين داخل صالة البنك الأهلي.

انتقل المقدم محمد عبد التواب، رئيس قسم المفرقعات بالمديرية، ورئيس المباحث قسم الفشن، المقدم أحمد دسوقي، وتم التعامل مع العبوتين وإبطال مفعولهما، وتحرر محضر بالواقعة.

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