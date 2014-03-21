المطروشي يكرم شركاء الدفاع المدني

شهد اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني، صباح أمس، حفل اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "الدفاع المدني والثقافة الوقائية للمجتمع"، بحضور العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة.

حيث تم تكريم الجهات الراعية، والمشاركة، والمتعاونة مع إدارة الدفاع المدني، فضلاً عن ممثلي وسائل الإعلام ومنتسبي إدارة الدفاع المدني المتميزين ممن لديهم بصمات واضحة في أداء عملهم وواجبهم المهني.

وأكد العميد الزعابي أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الساعية إلى تعزيز الجانب التوعوي لدى كافة شرائح المجتمع، بما يسهم في خفض نسبة الحرائق والحوادث بشكل عام، ويعزز صور التواصل القائمة بين أجهزة الدفاع المدني وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

تأهيل

وأضاف: إن وزارة الداخلية تحرص دائماً على تسخير الإمكانات المادية كافة والاستثمار في العنصر البشري المؤهل، لمواكبة التطور الشامل، الذي تعيشه الدولة في شتى مجالات الحياة على الصعيد السكاني، والعمراني، والسياحي، وسعياً للارتقاء بمستويات الخدمة المناطة بعمل الدفاع المدني، الذي يضع الواجب المهني والإنساني على رأس سلم أولوياته، لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للجمهور.

لافتاً إلى أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام، يؤكد أهمية التواصل والتعاون المجتمعي مع الجهود المبذولة والرامية لخلق مجتمع خال من الحوادث، يسوده الأمن والأمان والطمأنينة في ربوع هذا الوطن المعطاء.

وفي ختام الحفل تم تقديم أوبريت فني هادف، بمشاركة عدد من طالبات المدارس، نال استحسان الحضور.