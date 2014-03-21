محمد بن سعود يكرّم الفائزين بالجودة الحكومية

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الحفل الختامي لجائزة التميز الحكومي في عامها الثامن، والمنظمة من قبل برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، وذلك مساء امس الاول في مسرح كلية الطب والعلوم الصحية برأس الخيمة، بحضور رؤساء ومديري دوائر رأس الخيمة المحلية والاتحادية.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف في كلمة له: إن الجائزة عبر مسيرتها المباركة أثبتت أن العمل الحكومي بكافة مجالاته ومستوياته لا يعرف حدوداً للتطوير، ويتمتع بآفاق نمو واعدة لا تعترف بخط نهاية، ليبقى الهدف الأسمى استدامة الرخاء الاقتصادي، والرفاهية الاجتماعية، وإسعاد الشعب، وبلوغ التطلعات التنموية، ولا يخفى عليكم أنه بالأمس القريب تفاعلنا مع أطروحات القمة الحكومية الثانية التي عقدت في إمارة دبي، سواء من خلال المشاركة الشخصية، أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأدركنا بما لا يدع مجالاً للشك أن دولة الإمارات هي دولة الإبداع والريادة الحكومية بفضل قيادتها الحكيمة وبما تقدمه من تجارب نوعية ومبادرات غير مسبوقة، وهذا يحتم علينا جمعياً المحافظة على هذه المكانة المرموقة وإثراء ممارساتها، فرصيدنا الريادي هو حاصل جمع كل ما نقدمه على المستويين المحلي والاتحادي من إبداعات وأساليب عمل متميزة.

العميل الذكي

وأضاف: إن حكومة المستقبل التي ننشدها تدرك تماماً أن المتعامل معها سواء كان مواطناً أو مقيماً أو سائحاً أو مستثمراً قد أصبح أكثر ذكاء في تعاملاته، وأكثر وعياً بحقوقه، و أكثر قدره على تقدير القيمة المضافة، وأكثر دلالاً في متطلباته، فهو يتوقع اختصار الزمن والمسافات في تلقي الخدمة، ويتوقع أن تصل إليه بدلاً من أن يذهب إليها، وأن تكون سريعة في إنجازها وبسيطة في إجراءاتها، وتنافسية في أسعارها، ومتعددة في خياراتها ومبتكرة في طريقة تقديمها، والتميز هو الوسيلة لتحقيق ذلك فلا يكفي اليوم رفع شعار رضاء المتعامل، بل يحب اعتباره شريكاً في الخدمة يتم استيعاب اهتمامه، والإفادة من أفكاره واستباق احتياجاته، بحيث تنهال عليه المفاجآت السارة من حيث لا يحتسب وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات سعادته.

تكريم الخريجين

وتم خلال الحفل تكريم الشركاء والخريجين من الدراسات العليا والدراسات الجامعية، ثم تكريم الموظفين التنفيذيين فائقي التميز في امارة رأس الخيمة وهم سميرة عبدالله وشيخة علي الحبسي من دائرة الموارد البشرية، ومحمد فهمي من دائرة المالية، وذيب محمد حمدان فرج الله ورقية محمد الشحي وعلي محمد النفبي وعائشة سيف احمد وانور حسن عبد القادر والدكتور ياسر ابو الحسن وفيصل كيز وآمنة مراد من دائرة البلدية، ومحمد عبد الرحمن ملا واسماء علي الكاس وشيخة محمد المطوع وأمل اسماعي محمود وونبيلة عبيد الزعابي من دائرة التنمية الاقتصادية، وإيمان ابراهيم سعيد الشحي من دائرة الأشغال، ومرة احمد الشحي من دائرة الطيران المدني، وامل ابراهيم النعيمي من دائرة الآثار ومريم علي الشحي من هيئة حماية البيئة.

تحفيز تشجيعي

كما تم تكريم بعض الفئات ضمن فئة التشجيع وهم راشد مطر المزروعي من دائرة التشريفات والضيافة ، وإيمان راشد ابراهيم الطنيجي من دائرة الجمارك، وعبد الباسط محمد البلوشي من هيئة الحكومة الإلكترونية، وهناء احمد مال الله الشحي من هيئة المنطقة الحرة، كما كرمت شريحة المستخدمين وهم علي سعيد الظهوري من دائرة التشريفات وسوريش بابو كريشنان من دائرة الأشغال ونورمية ليت علي من دائرة المحاكم .

وعن نظام الشكاوى الإلكتروني كرم افضل مشرف لنظام الشكاوى وهي فاطمة احمد المالكي من دائرة البلدية، وافضل مشرف لنظام الاقتراحات الإلكتروني هند علي الطنيجي من دائرة التنمية الاقتصادية، وفي فئات التفوق الوظيفي تصر عسود سلطان ابوليلة مدير ادارة القضايا المدنية والأحوال الشخصية في دائرة المحاكمة فئة المدير المشرف المتميز.

أما افضل رئيس قسم متميز فقد استحقته نورة سالم الشحي رئيس قسم التصديقات وشهادات المنشأ في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ، وفي فئة الموظفي الإداري التنفيذي المتميز فقد حصلت عليه علياء علي القاضي من دائرة الجمارك.

وفي فئة الموظف الفني المتميز فحصلت الدكتورة سوجاتا فاردارج لو من هيئة حماية البيئة والتنمية على المركز الأول، وفي فئة الموظف المتميز في خدمة المتعاملين فهي لبنى فايز كركبا من دائرة المحاكم، وفئة المحاسب المتميز فتناصفه كل من احمد حمدي البحيري من هيئة حماية البيئة واحمد خالد الجقة من دائرة المالية، وفي فئة المهندس المتميز فقد حصل عليه المهندس محمد مصطفى برهومة من هيئة الحكومة الإلكترونية.

مؤسسات متميزة

عن فئة الوحدة الاتحادية المتميزة فازت إدارة التفتيش العمالي برأس الخيمة من وزارة العمل بالإدارة الاتحادية الملتزمة بالتميز، وفازت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة بالإدارة التحادية المتميزة في المركز الأول، وفي فئة الوحدة الاتحادية المتميزة "المركز المتميز" فاز مركز التدريب في منطقة رأس الخيمة الطبية بالمركز الاتحادي الملتزم بالتميز، وفي المركز الاتحادي المتميز والفائز بالمركز الأول فاز مركز رأس الخيمة للتسجيل هيئة الهوية، وفي فئات الوحدة التنظيمية المتميزة فئة الإدارة المتميزة فازت إدارة القضايا المدنية والأحوال الشخصية في دائرة المحاكم.

اما فئة القسم المتميز ففاز قسم الرقابة البيئية في هيئة حماية البيئة، وفي فئة وحدة التميز المؤسسي فاز مكتب التميز المؤسسي في دائرة الموارد البشرية بالمركز الأول، اما فئة الأداء المالي المتميز ففازت دائرة الأشغال والخدمات العامة، اما فئة الدائرة الحكومية المتميزة في خدمة المتعاملين ففازت بالمركز الأول دائرة المحاكم، وفي فئة الدائرة الحكومية المتميزة في التقييم الذاتي ففازت دائرة التنمية الاقتصادية بالمركز الأول.