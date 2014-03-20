الإسماعيلي يستعين ببرازيلي من أصل صيني لقيادة جهازه الطبي

وقع اختيار الإسماعيلي على طبيب صيني يحمل الجنسية البرازيلية لقيادة الجهاز الطبي بالنادي.

جاء الاختيار بترشيح من البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للرداويش، وذلك حيث عمل الثنائي في أهلي طرابلس والمريخ السوداني.

وسوف يحضر الطبيب لمباشرة عمله الجديد عقب اللقاء النهائي فى كأس البرازيل.

وكانت شكاوى عديدة قد تلقاها العمل الطبي فى النادي من قبل المسؤولين وريكاردو.

ويرى ريكاردو أن وجود هذا الطبيب ضروريا بعدما زادت نسبة الاصابات وافتقد الفريق للعديد من لاعبيه في المباريات الهامة للدراويش بالدوري والكأس الكونفدرالية.