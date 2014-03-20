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محافظ الإسماعيلية يفتتح أحدث قاعة حفلات ومؤتمرات بنادي وشاطىء الفيروز

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محافظ الإسماعيلية يفتتح أحدث قاعة حفلات ومؤتمرات بنادي وشاطىء الفيروز محافظ الإسماعيلية يفتتح أحدث قاعة حفلات ومؤتمرات بنادي وشاطىء الفيروز

إفتتح اللواء أحمد بهاء الدين القصاص ،محافظ الإسماعيلية أحدث قاعة مكيفة للحفلات والأفراح والمؤتمرات ومختلف المناسبات والتى أقيمت بنادى وشاطىء الفيروز ، على مساحة إجمالية قدرها 1440 مترا مربعا.

حيث بلغت تكلفة القاعة، نحو تسعة ملايين جنيها ،كما تتكون القاعة من طابقين ، بالإضافة إلى تجهيزها بأحدث وسائل تكنولوجيا الصوت والإضاءة الحديثة ووحدات تصوير وشاشات عرض ووحدة D.G متكاملة ، وغرفة خاصة لتجهيزات العرائيس والتى نفذتها  إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت السياحية.

و أعرب المحافظ عن سعادته بمستوى التصميمات والديكورات التى تضمها القاعة، مشيراً إلى أنها تعتبر إضافة جديدة للإسماعيلية ومواطنيها ونقلة حضارية ، توفر على أبناء الاسماعيلية مشقة الإنتقال الى القاهرة لإقامة المناسبات .

يذكر أن من رافق المحافظ أسامة لطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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