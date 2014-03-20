أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مفيد شهاب : نصر أكتوبر قاد مصر للتفاوض بالتحكيم الدولي علي طابا

Google+ Print
مفيد شهاب : نصر أكتوبر قاد مصر للتفاوض بالتحكيم الدولي علي طابا مفيد شهاب : نصر أكتوبر قاد مصر للتفاوض بالتحكيم الدولي علي طابا

الدكتور مفيد شهاب

قال الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة العليا في قضية الدفاع عن طابا في أول حضور له بجنوب سيناء عقب ثورة ٢٥ يناير إن نصر أكتوبر هو الذي قاد للتفاوض بالتحكيم الدولي علي طابا، مشيراً إلي أن إسرائيل كانت تراهن علي عدم نجاح قانونياً ودبلوماسياً في استرداد طابا رغم علمها بأن طابا مصرية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة جنوب سيناء لتكريم لجنة الدفاع عن طابا والمحافظين السابقين بحضور اللواء محسن حمدي، رئيس المساحة العسكرية وعضو اللجنة وثلاث محافظين سابقين لجنوب سيناء هم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ السابق وعبد المنعم سعيد المحافظ الأسبق. ومصطفي عفيفي المحافظين السابقين لجنوب سيناء.

وأضاف شهاب أن مصر تحتاج الآن إلى روح الفريق وتضافر الجهود للخروج من الأزمة وقدم الشكر للجيش المصريالذي دائماً يحافظ علي مصر وقت الخطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»