مفيد شهاب : نصر أكتوبر قاد مصر للتفاوض بالتحكيم الدولي علي طابا

قال الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة العليا في قضية الدفاع عن طابا في أول حضور له بجنوب سيناء عقب ثورة ٢٥ يناير إن نصر أكتوبر هو الذي قاد للتفاوض بالتحكيم الدولي علي طابا، مشيراً إلي أن إسرائيل كانت تراهن علي عدم نجاح مصر قانونياً ودبلوماسياً في استرداد طابا رغم علمها بأن طابا مصرية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة جنوب سيناء لتكريم لجنة الدفاع عن طابا والمحافظين السابقين بحضور اللواء محسن حمدي، رئيس المساحة العسكرية وعضو اللجنة وثلاث محافظين سابقين لجنوب سيناء هم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ السابق وعبد المنعم سعيد المحافظ الأسبق. ومصطفي عفيفي المحافظين السابقين لجنوب سيناء.

وأضاف شهاب أن مصر تحتاج الآن إلى روح الفريق وتضافر الجهود للخروج من الأزمة وقدم الشكر للجيش المصريالذي دائماً يحافظ علي مصر وقت الخطر.