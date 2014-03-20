جاسر عن مرتضى: لو نجح لن يقف الزمالك مجددا

يرى رؤوف جاسر المرشح على مقعد رئاسة الزمالك خطورة كبيرة في وضع انتخابات النادي في القلعة البيضاء بسبب من أسماهم بـ"هواة الطعون"، و"الخطر".

جاسر ينافس كمال درويش ومرتضى منصور في الانتخابات التي تقام يوم 27 من شهر مارس الجاري.

وقال رؤوف جاسر مشيرا إلى مرتضى منصور في حديثه: "كنت أتمنى ألا تقام الانتخابات قبل صدور قانون الرياضة".

وتابع "هناك 9 مجالس معينة تعاقبت على قيادة الزمالك منذ 2005، وانتخب الأعضاء مجلسين فقط ولم يكملا المدة القانونية".

وأضاف "لهذا كنت آمل أن تقام الانتخابات بعد صدور القانون، حتى لا تتعرض لخطر من يهوون الطعون".

وأكمل "كلكم تعرفون من يهوى الطعون، ومن يدخل الانتخابات ويصفها بالعظيمة، وحين يخسر يبدأ في الحديث عن الطعون".

وأردف "هذا الشخص خطر على الزمالك، ونجاحه يعني أن النادي لن تقوم له قائمة من جديد".