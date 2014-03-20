كمال درويش يقتحم مؤتمر رؤوف جاسر.. ويصرح: لا تذكر اسمي

دخل كمال درويش رئيس نادي الزمالك مؤتمر رؤوف جاسر المرشح على مقعد قيادة القلعة البيضاء للرد عليه.

جاسر هاجم كمال درويش المرشح أيضا على مقعد رئاسة الزمالك.

وقال جاسر إن كمال درويش لا يعمل حاليا كرئيس مؤقت للزمالك أو كمرشح، بل كبوق دعاية لمرتضى منصور.

هاجم جاسر كمال درويش لأنه حضر مؤتمرا لمرتضى منصور، بل وترك الأخير يسب قائمة جاسر دون تدخل.

فقام كمال درويش باقتحام المؤتمر، وقال لرؤوف جاسر: "لا تذكر اسمي.. لماذا تتحدث عني من الأساس؟".

فأجاب رؤوف جاسر "ولماذا صمت انت وانت تستمع لكلمات مرتضى منصور عني".

فعقب كمال درويش من جديد "مرتضى تحدث عنك، رد عليه في مؤتمرك.. لكن لا تذكر اسمي في أي شيء من هذا".

وقام أنصار رؤوف جاسر بإبعاد كمال درويش من المؤتمر.