أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى يستخدم ' تسلم الأيادي ' لإفساد مؤتمر رؤوف جاسر

Google+ Print
مرتضى يستخدم ' تسلم الأيادي ' لإفساد مؤتمر رؤوف جاسر مرتضى يستخدم ' تسلم الأيادي ' لإفساد مؤتمر رؤوف جاسر

سماعات كبيرة، وأصوات عالية لأغنية تسلم الأيادي تستخدم حاليا داخل نادي الزمالك، مثيرة حنق رؤوف جاسر المرشح على مقعد الرئاسة.

واستخدم أحمد مرتضى منصور سماعات كبيرة لعقد ندوة أخرى في النادي خلال تواجد رؤوف جاسر وتم تشغيل الأغاني عليها بكثافة خلال ندوة جاسر.

جاسر يقول في مؤتمره: "هذه الأغاني والأصوات العالية لمنع صوتي من الوصول إليكم.. تصرفات همجية".

وكانت معركة لفظية قد جرت بين الثلاثي، رؤوف جاسر وأحمد مرتضى منصور المرشح على منصب العضوية وكمال درويش رئيس النادي الحالي.

ووصل مرتضى منصور إلى موقع النادي وهو مرشح أيضا على سباق رئاسة القلعة البيضاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع