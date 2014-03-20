مرتضى يستخدم ' تسلم الأيادي ' لإفساد مؤتمر رؤوف جاسر

سماعات كبيرة، وأصوات عالية لأغنية تسلم الأيادي تستخدم حاليا داخل نادي الزمالك، مثيرة حنق رؤوف جاسر المرشح على مقعد الرئاسة.

واستخدم أحمد مرتضى منصور سماعات كبيرة لعقد ندوة أخرى في النادي خلال تواجد رؤوف جاسر وتم تشغيل الأغاني عليها بكثافة خلال ندوة جاسر.

جاسر يقول في مؤتمره: "هذه الأغاني والأصوات العالية لمنع صوتي من الوصول إليكم.. تصرفات همجية".

وكانت معركة لفظية قد جرت بين الثلاثي، رؤوف جاسر وأحمد مرتضى منصور المرشح على منصب العضوية وكمال درويش رئيس النادي الحالي.

ووصل مرتضى منصور إلى موقع النادي وهو مرشح أيضا على سباق رئاسة القلعة البيضاء.