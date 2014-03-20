أستضافت الفنانة ماجدة الرومى قبل دقائق من صعودها مسرح مكتبة الأسكندرية المطربة الشابة نسمه محجوب.
> نسمة وصفت الحفل بأنه حدث رائع،وفرصة لا تتاح كل يوم،مؤكدة إنها تعتبر نفسها من اكثر الناس حظاً لمقابلة هذه السيدة العظيمة و المحترمة و الرقيقة
> نسمة وجهت لماجدة الشكر على إستضافتها ،والنصائح التى منحتها لها ،باعتبارها مثلها الأعلى.
> يذكر أن ماجدة تحيى متبرعة باجرها الحفل الذى تحيية االيوم بمكتبة الأسكندرية،وذلك للمساهمة فى دعم السياحة
ماجدة الرومى تستضيف “نسمة محجوب” بكواليس حفلها بمكتبة الأسكندرية
أستضافت الفنانة ماجدة الرومى قبل دقائق من صعودها مسرح مكتبة الأسكندرية المطربة الشابة نسمه محجوب.