ماجدة الرومى تستضيف “نسمة محجوب” بكواليس حفلها بمكتبة الأسكندرية

أستضافت الفنانة ماجدة الرومى قبل دقائق من صعودها مسرح مكتبة الأسكندرية المطربة الشابة نسمه محجوب.

> نسمة وصفت الحفل بأنه حدث رائع،وفرصة لا تتاح كل يوم،مؤكدة إنها تعتبر نفسها من اكثر الناس حظاً لمقابلة هذه السيدة العظيمة و المحترمة و الرقيقة

> نسمة وجهت لماجدة الشكر على إستضافتها ،والنصائح التى منحتها لها ،باعتبارها مثلها الأعلى.

> يذكر أن ماجدة تحيى متبرعة باجرها الحفل الذى تحيية االيوم بمكتبة الأسكندرية،وذلك للمساهمة فى دعم السياحة