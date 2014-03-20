افتتاح مقر “بيت العائلة المصري” بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة، مساء الخميس، افتتاح مقر “بيت العائلة المصري” بمشاركة الدكتور محمود عزب، مستشار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ جامع الأزهر الشريف لشئون الحوار ومنسق بيت العائلة وبحضور المستشار جرجس صالح عضو المجلس الملي وعضو في بيت العائلة المصري ممثلاً عن البابا تواضروس.

وقد شهد حفل الافتتاح الأنبا ثافليوس، أسقف البحر الأحمر والشيخ محمد حمدان، رئيس منطقة الأزهر بالبحر الأحمر واللواء مصطفي صدقي، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر بالغردقة وحضر الافتتاح عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.