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سيدورف يرغب في تغيير 75% من لاعبي ميلان

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سيدورف يرغب في تغيير 75% من لاعبي ميلان سيدورف يرغب في تغيير 75% من لاعبي ميلان

يرغب كلارنس سيدورف المدير الفني لميلان في تغيير 75% من قوام الفريق في الموسم المقبل.

المدرب صاحب الـ37 عاما يواجه العديد من الضغوط بعدما لم ينصلح حال ميلان معه حين تولى الفريق خلفا للمدير الفني الإيطالي ماكسمليانو أليجري.

النتائج السيئة لميلان مثل السقوط أمام أتليتكو في مدريد برباعية وتوديع دوري الأبطال من دور الـ16، والخروج من كأس إيطاليا دفعت روابط جماهيرية تدعم الروسونيري لإبداء غضبها.

وذكرت صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية نقلا عن مصدر لها من بين رابطة جماهيرية اجتمعت مع سيدورف ليحاول هو تهدئتها "إنه غاضب من اللاعبين".

وتابع المصدر في تقرير جازيتا يوم الخميس "سيدورف قال لنا إنه يرغب في تغيير 75% من قوام الفريق.. هم بالنسبة لهم انتهوا ولا أمل فيهم".

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