أبو حامد لـ"برهامى": المسيحيون فى مصر لهم حق المواطنة الكاملة

هاجم محمد أبو حامد، البرلمانى السابق، الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، مؤكدًا أن إصراره على إصدار تصريحات اعتبرها أبو حامد مستفزة للمسيحيين هو نشر لأفكار التمييز وحض على الكراهية وتهديد للسلم الاجتماعى، لافتًا إلى أنه يجب محاكمته على ذلك.

وتساءل أبو حامد، عبر تغريدة له على "تويتر"، هل يظن ياسر برهامى أن التشكيك فى عدد المسيحيين، سوف يؤثر فى حقهم فى مواطنة عادلة؟، مضيفًا: "أيًا كان عدد المسيحيين فى مصر فهم لهم حق المواطنة الكاملة".