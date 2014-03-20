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بالصور.. الجامعة الألمانية تستضيف معرض عيد الأم بمشاركة منظمات خيرية

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افتتحت الجامعة الألمانية بالقاهرة، فعاليات المعرض السنوى لعيد الأم بمشاركة العديد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت السيدة سامية بديع عضو مجلس الإدارة المؤسس لجمعية بر الأمان لذوى الاحتياجات الخاصة والراعية لأنشطة مركز دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة، على أنه قد استعانت الجامعة فى دعوتها التى وجهتها للعديد من الهيئات للمشاركة فى فعاليات إقامة معرض عيد الأم بمركز دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة كوحدة قائمة لخدمة المجتمع تعنى بتأهيل وتدريب وتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة إيمانًا منها بتلك الرسالة السامية التى أخذت على عاتقها ضرورة تنفيذها بدعم من الجامعة التى قدمت منح تدريبية لبعض الجمعيات والمؤسسات المعنية بتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة تفعيلاً وتحقيقًا لأهمية الدمج الفعلى لتلك الفئة بالمجتمع.

وأوضحت سامية فى بيان للجامعة اليوم، أهمية وضرورة الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات للعديد من الجهات لإتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب من خلال تدريبهم وتأهيلهم ما يؤدى إلى إمكانية توظيفهم تأكيدًا على حقوقهم فى المجتمع والتى كفلها لهم نص واضح فى الدستور المصرى حتى يصبحوا عناصر منتجة فى المجتمع نظرًا لما لديهم من مهارات وإمكانات يمكن توجيهها لخدمة المجتمع والبيئة؛ ومن ثم تغيير نظرة واتجاهات المجتمع نحوهم.

وتأكيدًا لدور الجامعة ومنذ نشأتها لمفهوم دورها الريادى الذى سنته لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الشاملة به، فقد حرصت على إتاحة الفرصة لجميع العارضين أفرادًا وجمعيات ومراكز لعرض منتجاتهم المتمثلة فى الإشغال اليدوية من الملابس والجلود والسجاد والحلى والأدوات المنزلية والتحف وأعمال الكروشيه والتابلوهات الفنية والمنتجات الغذائية دون وسيط قائم بين العارض والمستهلك.

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