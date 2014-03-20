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الإعلامية ندى مهند : سأسعى لتطوير نادي الزهور في مختلف أنشطته

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الإعلامية ندى مهند : سأسعى لتطوير نادي الزهور في مختلف أنشطته الإعلامية ندى مهند : سأسعى لتطوير نادي الزهور في مختلف أنشطته

 

الإعلامية ندى مهند، مرشح عضو مجلس إدارة نادى الزهور

قالت الإعلامية ندى مهند، مرشح عضو مجلس إدارة نادى الزهور، تحت السن 35، خلال جولتها على الأعضاء، وبعض الندوات والمؤتمرات التى تم عقدها خلال الفترة الماضية فى بعض الصالات الرياضية،إنها ستسعى بكل قوة إلى تطوير النادي على محتلف أنشطته، سواء كانت الرياضية أو الإجتماعية.

وأشارت ندى مهند، فى تصريح ، تقدمت إلى إنتخابات نادى الزهور، تحت السن، فى قائمة اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية السابق، ووضعنا فى حملتنا الإنتخابية العديد من النقاط الهامة لتطوير النادى، والتى يأتى على قائمتها، توسيع الملاعب الرياضية، تعلية أسوار النادى، خاصة وأن هناك بعض الخارجين يقومون بتسلق الأسوار والدخول إلى النادى بالمجان، وهم غير أعضاء، أيضاً توفير سلسلة من المطاعم الراقية التى تتماشى مع رقى أعضاء النادى.

وقالت ندى مهند، إنها عضوة فى نادى الزهور منذ سنوات طويلة، وأنها تعمل فى الأساس مساعد مخرج فى التلفزيون المصرى، إلا أن لديها العديد من الأحلام التى تريد تحقيقها للرقى بنادى الزهور.

 

 

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