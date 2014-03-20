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اختيار سيناوي عضوًا في مجلس علماء وصناع العرب

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اختيار سيناوي عضوًا في مجلس علماء وصناع العرب اختيار سيناوي عضوًا في مجلس علماء وصناع العرب

قرر مجلس علماء وصناع العرب اليوم، تعيين ابن سيناء الدكتور عبد الكريم حسين الشاعر، عضواً للجنة تطوير التعليم ومسئول ملف تطوير التعليم في سيناء بالمجلس .

ويشغل الدكتور عبد الكريم الشاعر، منصب مدير إدارة الجودة والتخطيط الإستراتيجي بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، ومسئول ملف تطوير التعليم بالمحافظة .

ويعد مجلس علماء وصناع العرب أول مؤسسة علمية وصناعية تجمع بين البحث العلمي والصناعة على مستوى القطر العربي تم تدشينها قبل عدة أيام للاستفادة من الطاقات البشرية المبتكرة والتي تساهم في رفع شأن والعرب بين الدول المتقدمة، ويضم بين أعضائه صفوة رجال العلم والصناعة في مصر والوطن العربي .

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