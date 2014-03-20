منظمة حظر الأسلحة الكيمائية : تدمير 54%من مخزون سوريا الكيمائي حتي الآن

أكدت المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ، والأمم المتحدة ، سيجريد كاج ، “أنه تم تدمير 53.6% من مخزون سوريا الكيماوي حتي الآن”.

وقالت المسئولة الأممية ، في بيان ، إنه إعتبارا من اليوم، فقد تم إزالة 54% ، من مخزون الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وإعتبرت سيجريد كاج أن ، تدمير أكثر من نصف مخزون سوريا الكيماوي ، بمثابة خطوة هائلة علي طريق التخلص النهائي مكن جميع المواد والأسلحة الكيماوية التي تمتلكها الحكومة السورية.

وأضافت ” نحن نرحب بالزخم الذي تحقق، ونحث حكومة الجمهورية العربية السورية علي أن تحافظ على الوتيرة الحالية”.

أ ش أ