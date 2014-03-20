مفتي الجمهورية يستنكر ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي تجاه الأماكن المقدسة

إستنكر فضيلة الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية ، ما قامت به سلطات الإحتلال الإسرائيلي ، من السماح لنائب رئيس الكنيست من حزب الليكود موشيه فيجلين بإقتحام الحرم القدسي، وإعتداء شرطة الإحتلال على المصلين ، بالضرب ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

> وأكد مفتي الجمهورية ، في بيان اليوم ، أن ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي تجاه الأماكن المقدسة ، وإستباحتها والإعتداء على المصلين وإستفزازهم أمر مرفوض ومدان تمامًا، كما أنه يضرب بالمواثيق والمعاهدات الدولية ، عرض الحائط والتي تحظر الإعتداء أو المساس بدور العبادة والأماكن المقدسة.

> فى سياق متصل ، حذر مفتي الجمهورية سلطات الإحتلال الإسرائيلي ، من مغبة الإستمرار في هذه الجرائم والإستفزازات والإعتداءات على المقدسات وعلى الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما تقوم به خلال الأيام الماضية يعد تصعيدًا خطيرًا وغير مقبول.

> وطالب مفتي الجمهورية الدول العربية ، والمجتمع الدولي ، والمنظمات الدولية المعنية والدول الموقعة ، على إتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسئولياتها تجاه ما يحدث من إستفزازات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، وسرعة التدخل لوقف هذه الإعتداءات، والتي تعد إنتهاكات خطيرة لأحكام ومبادئ اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية دور العبادة والمقدسات، وذلك تفاديًا لإستفزاز مشاعر المسلمين عبر العالم٬ وتقويض المجهودات الرامية إلى إيجاد حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.

> أ ش أ