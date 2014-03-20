الأهلي لا يخسر مع الأحرش

نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تقريرا عن المباريات التي خاضها المارد الأحمر تحت القيادة التحكيمية للمغربي بوشعيب الأحرش، والذي لم يخسر معه بطل إفريقيا.

ومن المقرر أن يقود الأحرش مباراة الأهلى ونظيره أهلى بنغازى فى ذهاب دور الـ16 بتونس يوم الجمعة المقبل.

الأحرش أدار أربع مباريات للأهلي، فاز المارد الأحمر فى ثلاث منها وتعادل فى مباراة واحدة، محرزا ثمانية أهداف واهتزت شباكه بأربعة أهداف.

المباراة الأولى - فى إياب دور الـ16 بين الأهلى والملعب المالى بالقاهرة يوم 14 مايو 2012 وفاز الأهلى 3-1 بهاتريك محمد أبو تريكة.

المباراة الثانية - أقيمت بين الأهلى وتشيلسى الغانى فى المرحلة الرابعة لدورى المجموعات عام 2012، وانتهت بالتعادل 1-1.

المباراة الثالثة - واجه الأهلى الترجى التونسى فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012، وفاز الأهلي 2-1 بهدفي جدو ووليد سليمان، ليتوج باللقب.

المباراة الرابعة - التقى الأهلى مع البنزرتى التونسى فى إياب دور الـ16 بالقاهرة عام 2013، وفاز الأهلىي 2-1 بهدفي محمد بركات وعماد متعب.