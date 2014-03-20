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التاريخ ينصف الأهلي أمام الأندية الليبية قبل مواجهة بنغازي

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التاريخ ينصف الأهلي أمام الأندية الليبية قبل مواجهة بنغازي التاريخ ينصف الأهلي أمام الأندية الليبية قبل مواجهة بنغازي

يلتقي فريق الأهلي المصري ونظيره أهلي بنغازي الليبي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا في مواجهة جديدة بين المارد الأحمر والكرة الليبية.

واستعرض الموقع الرسمي للأهلي تاريخ الشياطين الحمر مع الأندية الليبية والذي يقف بجانب حامل لقب بطولة إفريقيا آخر موسمين.

والتقى الأهلي مع الأندية الليبية في 5 مواجهات ذهابا ومثلها إيابا، فاز الأهلي في 7 مباريات فيما تعادل في مباراة واحدة وخسر مواجهتين.

وتعود المواجهة الأولى للأهلي عام 1977 أمام فريق المدينة الليبي وفاز الأهلي ذهابا 7-2 وخسر الإياب 1-0، أما المواجهة الثانية كانت مع الاتحاد الليبي عام 1990 وفاز الأهلي ذهابا 5-0 وإيابا 3-0.

المواجهة الثالثة مع نادي النصر الليبي في دور الـ16 بكأس الاتحاد الإفريقي وفاز الأهلي ذهابا 2-1 في ليبيا قبل أن يكرر فوزه إيابا بهدفين نظيفين في استاد القاهرة.

المواجهتين الرابعة والخامسة كانا أمام الاتحاد، الأولى في نصف نهائي 2007 وتعادلا سلبيا ذهابا قبل أن يفوز الأهلي إيابا بهدف نظيف صعد به للنهائي، المواجهة الثانية كانت في 2010 وخسر الأهلي الذهاب 2-0 قبل أن يعود ويفوز 3-0 إيابا في المباراة الشهيرة التي أنهاها شهاب الدين أحمد في الثواني الأخيرة.

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