أبو السعود: لن أعود إلى الأهلي للجلوس على الدكة

قال محمود أبو السعود حارس مرمى الاهلي المعار إلى القناة، إنه لن يعود للقلعه الحمراء بعد إنتهاء إعارته ليجلس على دكة البدلاء.

وكان الحارس قد تمت إعارته لنادي القناه فى فترة الإنتقالات الشتوية الأخيره لمده ستة اشهر تنتهى بنهاية الموسم الحالي.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com "لا امانع الاستمرار مع القناة، إذا رغب مسئولي النادى في استمراري."

ويرى أبو السعود أن المشاركة مع القناة ساهمت فى إستعادته لمستواه بشكل تدريجىي.

وأضاف "فكيف أترك القناة الذي أشارك فيه أساسيا لأعود إلى الأهلي وأجلس على مقاعد البدلاء؟"

يُذكر أن تعاقد محمود أبو السعود مع النادي الأهلي حتى يونيو 2015.