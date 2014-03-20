أعضاء اتفاقية أغادير توقع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المنافسة



> أفاد بيان صادر عن الوحدة الفنية للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر المعروفة باسم (أغادير) اليوم الخميس ، بأن الدول الأعضاء في الإتفاقية وقعت بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المنافسة ، وذلك لرفعها إلى لجنة وزراء التجارة الخارجية للمصادقة.

وذكر بيان الوحدة الفنية ، التي تتخذ من عمان مقرا لها ، أن هذا التوقيع جرى خلال الإجتماع الثاني لفريق العمل الخاص بالمنافسة في إطار الغتفاقية والذي عقد مؤخرا في مدينة الدار البيضاء ، والذي ترأسه العيد محسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة (مغربي) ، وشارك فيه ممثلو هيئات المنافسة في الدول الأعضاء (المغرب ، الأردن ، مصر وتونس).

وأوضح البيان أن الإجتماع ، الذي قدمت خلاله كل دولة عرضا حول آخر التعديلات والمستجدات التي طرأت على قوانينها المنظمة لمجال المنافسة ، يأتي في إطار الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لهذا الموضوع وإنطلاقا من الدور الذي يمكن أن يلعبه إرساء مناخ سليم في خلق بيئة جاذبة للغستثمار في هذه الدول.

وشكل الإجتماع ، وفقا للبيان ، مناسبة قدمت خلالها عروض حول التجربة المغربية في مجال تطبيق قانون المنافسة ، والتي تركزت على تطور سياستها والقواعد المتعلقة بها في المغرب وبعض صعوبات التطبيق في هذا المجال ، مشيرا إلى أن ممثلي القطاع الخاص المغربي ، إستعرضوا في السياق نفسه تجربته في تطبيق قانون المنافسة وملاحظاته وإقتراحاته في هذا المجال.

يشار إلى أن (إتفاقية أغادير) ، جاءت بمبادرة من المغرب وبمباركة من الدول الأعضاء فيها ، وقد سميت إختصارا بإتفاقية أغادير على أساس أن المسار المؤسس لإنشائها تم الإعلان عن انطلاقته في هذه المدينة فى الخامس من مايو لعام 2001.

وتتركز أهم أهداف الإتفاقية على التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء، وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الإقتصادي في ما بينها وتطوير التجارة والشراكة الإقتصادية مع جيرانها الأوروبيين ، في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

أ ش أ