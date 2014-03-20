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موقع أمريكى : مصر أحبطت مخطط حركة حماس لاغتيال المشير السيسى

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موقع أمريكى : مصر أحبطت مخطط حركة حماس لاغتيال المشير السيسى موقع أمريكى : مصر أحبطت مخطط حركة حماس لاغتيال المشير السيسى

قال موقع WND الأمريكى ، إن القوات المسلحة المصرية ألقت القبض على خلية تابعة لحماس ، شرعت فى التخطيط لعمليات اغتيالات لقادة مصريين على رأيهم المشير عبد الفتاح السيسى وفق ما صرح به مصدر أمنى للموقع الأمريكى.

الأمر الذى يدل على مدى تدهور العلاقة بين العسكريين بمصر وحركة حماس الأصولية المتشددة.

وقال المصدر الأمنى ، إن خلية حماس اعترفت خلال التحقيقات بالتخطيط لاغتيال القاعد العام للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسى ، والذى ألمح إلى إمكانية ترشحه للرئاسة بالانتخابات المقبلة بالبلاد ، كما ذكرت الخلية أسماء شخصيات عامة ومسئولين بالدولة.

وكانت العلاقات بين وغزة قد توترت مؤخرا خاصة بعد قيام الجيش بهدم وإغلاق أنفاق التهريب بين القطاع وسيناء ، والتى تستخدم فى نقل الأسلحة للإرهابيين.

من جانبه قال فوزى برهوم ، المتحدث الرسمى باسم حماس ، إن السلطات المصرية أصرت على إغلاق معبر رفح وإبقاء الفلسطينيين عالقين مما ينذر بمأساة ضد الإنسانية وضد الشعب الفلسطينى.

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