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خيسي خضع لجراحة في الرباط الصليبي والغضروف

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خيسي خضع لجراحة في الرباط الصليبي والغضروف خيسي خضع لجراحة في الرباط الصليبي والغضروف

خضع مهاجم ريال مدريد الشاب خيسي رودريجيز اليوم الخميس لجراحة "مرضية" بمدينة أوجسبورج الألمانية على يد الجراح أولريش بوينيش.

وقال النادي الملكي إن اللاعب خضع لجراحة في "الرباط الصليبي الداخلي والغضروف الجانبي" للركبة اليمنى، في حضور طبيبي ريال مدريد خيسوس أولمو وفرانسيسكو موراتي.

وأوضح النادي أن المهاجم الصاعد سيعود إلى مدريد خلال الأيام المقبلة.

وكان خيسي قد سافر أمس إلى أوجسبورج للخضوع للجراحة في مستشفى هيسنجبارك كلينيك، الشهير بإجراء جراحات شبيهة.

وتعرض خيسي (21 عاما) للإصابة في الدقيقة الثالثة من عمر مباراة ريال مدريد أمام شالكه أول أمس الثلاثاء بإياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تدخل عنيف من الخلف لمدافع الفريق الألماني سياد كولاسيناك.

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