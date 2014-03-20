وزيرة القوى العاملة تشهد توقيع بروتوكول تأسيس لجنة الحوار ببورسعيد

شهدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، امس، توقيع بروتوكول تأسيس لجنة الحوار الإجتماعية بالمنطقة الحرة العامة للإستثمار بين جمعية مستثمرى بورسعيد، والنقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب القوى العاملة ببورسعيد .

وأوضحت وزيرة القوى العاملة ، فى تصريحات لها ، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، والحوار الإجتماعى، لتفادى المنازعات بين العمال وأصحاب العمل وتطوير تشريعات العمل فى مصر، بما يحقق الصالح العام، وذلك طبقا للقواعد المتفق عليها بالمنظمة الدولية للعمل، والتى صادقت عليها مصر، كما يهدف إلى دعم منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتصبح أكثر دراية بحقوقها والتزاماتها.

جاء ذلك بحضور ، اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، والدكتور يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بدول شمال أفريقيا، ومجدى كمال مدير جمعية مستثمرى بورسعيد، وحسن أبو الحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالإستثمار .

وأوضحت وزيرة القوى العاملة، أن الوزارة بصدد تعديل قوانين العمل بما يتضمن الإبتعاد عن عقود الإذعان للعمال، وذلك بالتوازى مع إنشاء محكمة متخصصة فى الشئون العمالية، إقتداء بالمحاكم الإقتصادية ، ومحاكم شئون الأسرة لتحقيق العدالة الناجزة.

ولفتت إلى أنه يتم الآن إجراء مناقشات القوانين الجديدة، وذلك على أن يتم طرحها للنقاش المجتمعى فى خلال شهر كحد أقصى، وأن التغييرات اللازمة سيكون لها انعكاسات إيجابية على أصحاب العمل والعمال بما يحقق الرضا للطرفين .

وأشارت إلى أن محافظة بورسعيد ، أكدت ريادتها بإطلاق هذه المبادرة، والتى تمثل المبادرة الأولى من نوعها، والتى تم إطلاقها فى ظل ما يمر به الوطن من ظروف، معربة عن أملها فى أن تنتقل المبادرة إلى بقية محافظات الجمهورية، مطالبة العمال وأصحاب العمل أن يتبنوا ترسيخ مبادئ الحوار والتفاوض للإرتقاء بمنظومة العمل والإقتصاد المصرى.

وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية، أن توقيع الإتفاقية يرسل رسالة واضحة للتأكيد على إستقرار الأوضاع الإقتصادية المصرية، بجانب جذب الإستثمارات الأجنبية، بما يحقق الإرتقاء بمنظومة العمل، موضحا أن توقيع البروتوكول جاء بعد ورشة عمل مشتركة ذات طابع تدريبى بين أصحاب العمل والعمال .

وأنهت الوزيرة زيارتها لمحافظة بورسعيد، بجولة تفقدية فى عدد من المصانع بالمنطقة الحرة للاستثمار.