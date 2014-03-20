مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك على الإنتاج إلى 4 ساعات و50 دقيقة أمس

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏المستهلك اليوم الخميس، أن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة أمس الأربعاء بلغ 21ر434 ‏جيجاوات ساعة، وأن فترة توازن إنتاج الكهرباء مع الاستخدام امتدت على ‏‏‏مدى اليوم، مع ‏‏ارتفاع مدة زيادة الاستهلاك على الإنتاج إلى 4 ساعات و50 دقيقة (من الخامسة و35 دقيقة ‏عصرا إلى العاشرة و25 دقيقة مساء)، مع ارتفاع الاستخدام لمدة ساعة (من الخامسة إلى ‏الخامسة و35 دقيقة ومن العاشرة و25 دقيقة إلى العاشرة و50 دقيقة مساء).‏

ولفت المرصد فى نشرته اليومية إلى أن أقصى حمل للكهرباء أمس الأربعاء بلغ 22450 ‏‏ميجاوات، ‏‏أما أدنى حمل فبلغ 15350 ‏ميجاوات.‏

وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائى للشبكة اليوم الخميس 22400 ميجاوات.‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق ‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏

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