مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك على الإنتاج إلى 4 ساعات و50 دقيقة أمس

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم الخميس، أن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة أمس الأربعاء بلغ 21ر434 جيجاوات ساعة، وأن فترة توازن إنتاج الكهرباء مع الاستخدام امتدت على مدى اليوم، مع ارتفاع مدة زيادة الاستهلاك على الإنتاج إلى 4 ساعات و50 دقيقة (من الخامسة و35 دقيقة عصرا إلى العاشرة و25 دقيقة مساء)، مع ارتفاع الاستخدام لمدة ساعة (من الخامسة إلى الخامسة و35 دقيقة ومن العاشرة و25 دقيقة إلى العاشرة و50 دقيقة مساء).
ولفت المرصد فى نشرته اليومية إلى أن أقصى حمل للكهرباء أمس الأربعاء بلغ 22450 ميجاوات، أما أدنى حمل فبلغ 15350 ميجاوات.
وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائى للشبكة اليوم الخميس 22400 ميجاوات.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
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