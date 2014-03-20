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بالصور.. وقفة صامتة لطلاب "حقوق القاهرة" اعتراضا على اتهامهم بالتحرش

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نظم عدد من طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وقفة صامتة، أمام المبنى الرئيسى للكلية، اعتراضا على تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضية الطالبة "ريم" التى تم التحرش بها بساحة الكلية، حيث قال الطلاب إن وسائل الإعلام صورت الواقعة على أساس أن كل الطلاب بالكلية من المتحرشين.

ورفع الطلاب المحتجون لافتات، خلال وقفتهم، مكتوب عليها "إحنا مش متحرشين إحنا طلبة محترمين"، و"أسرة شباب وبنات حقوق القاهرة"، و"ضد التحرش"، حيث طالب الطلاب وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة قبل الحكم على كل الطلاب بالكلية بأنهم متحرشين.

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