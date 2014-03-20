بالصور.. محافظ اسوان يقرر تغليظ عقوبة الحمولة الزائدة لسيارات النقل

قرر اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان تغليظ العقوبة الخاصة بمخالفة الحمولة الزائدة عن المقرر بالنسبة لسيارات النقل الثقيل التي يتم ضبطها داخل شوارع وطرق مدينة أسوان وهو مما يتسبب في إتلاف شبكات المرافق الأساسية ، وبالتالي تكرار حدوث الطفح والكسورات بهذه الطرق .

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ أسوان والذي شدد علي سرعة إنهاء الأعمال الجارية سواء للخطة الاستثمارية أو العاجلة قبل نهايةالسنة المالية في يونيو القادم حيث وصلت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة إلي 73 % من إجمالي اعتمادات 71.4 مليون جنيه شاملة مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق ومعدات النظافة والمرور والحماية المدنية وتغطية ترع دراو والحربياب ومصارف بنبان والمنصورية والسيل ، بجانب سرعة إنهاء مراسي جزيرة أسوان وسهيل وتطوير مرسي لمدينة السباعية ، علاوة علي إنهاء المخططات التفصيلية للمدن ، وإنشاء كوبري علي ترعة كاسل بكوم امبو ، بالإضافة إلي تطوير مستشفي كوم امبو بتكلفة 5 مليون جنيه ، ومستشفي نصر النوبة بـ 16 مليون جنيه.

ووجه المحافظ مسئولي الصحة باستكمال تطوير مستشفيات التكامل ، وخاصة بعد الانتهاء من تطوير مستشفي غرب أسوان بتكلفة 3 مليون جنيه ومدها بكافة الأجهزة الطبية والكوادر البشرية المؤهلة . ، وأيضاً اعتماد 15.7 مليون جنيه لصيانة المنشآت والمعدات بالمدارس الفنية ، و 1.6 مليون جنيه للمستلزمات وتطويرأداء العملية التعليمية ، لافتاً أيضاً إلي سرعة إنهاء أعمال رصف الطرق بمدينة أسوان حيث بلغت نسبة التنفيذ 63 % من اعتمادات 15 مليون جنيه ، و72 % في كوم امبو من اعتمادات 6.7 مليون جنيه ، و 65 % في ادفو من اعتمادات 6.3 مليون جنيه ، و 62 % من اعتمادات 7.2 مليون جنيه.

> وتم تكليف مديرية الطرق والوحدة المحلية بوضع تصور لفتح محاور وشوارع جديدة موازية لطريقي كورنيش النيل والسادات لنفس الغرض ، موجهاً مسئولي التموين بتشديد الرقابة علي محطات الوقود والمتابعة مع وزارة البترول لضمان توافر حصص المحافظة من كميات السولار والبنزين بكافة محطات الوقود والبالغ عددها 58 محطة علي مستوي المحافظة للقضاء أول بأول علي أي محاولات لخلق سوق سوداء ، علي أن يتوازي ذلك مع مراقبة الأسعار بالنسبة للسلع الاساسية المدعمة وتوافرها بشكل دائم في المجمعات الاستهلاكية ، وأيضاً مراقبة انتظام توزيع أنابيب البوتاجاز .