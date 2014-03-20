قائمة درويش تتسلح بتطوير النادي النهري فى ندوة بحدائق الأهرام

عقدت قائمة كمال درويش رئيس الزمالك الحالى، والمرشح للرئاسة فى الانتخابات المقبلة ندوة انتخابيه مساء أمس بنادى حدائق الأهرام ، حيث تضم قائمته كل من عمر هريدى فى منصب نائب الرئيس وطارق جبريل أمين الصندوق وفى العضوية فوق السن هانى زادة وجمال شعلان وأحمد عبد الغنى وسيف الدين سونى.

وشهدت الندوة عرض القائمة لبرنامجها الانتخابى لقيادة القلعة البيضاء على مدار الأربع سنوات المقبلة، ووعدت بإيجاد حلول لكل المشاكل التى يعانى منها الزمالك على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها.. ومن المنتظر ان تعقد القائمة ندوة انتخابية فى الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم.

وأكد هاني زادة عضو المجلس أن القائمة تعتمد على برنامج انتخابي متميز لدعم فريق الكرة الذي يعد مصدر سعادة وصاحب الاهتمام الأول بالنسبة لجماهير الزمالك ، وتسعى القائمة لدعمه في حال الفوز في الانتخابات وبكل قوة من عناصر جديدة وحل جميع المشكلات المادية، وأن كمال درويش ينهى اتفاقه لتطوير النادى النهرى فى العجوزة بإنشاء مركب سياحى فاخر يخدم أعضاء نادى الزمالك فى المرسى ويحل الكثير من أزماته المالية .

كما تهتم القائمة بسرعة الانتهاء من فرع النادي في السادس من أكتوبر والذى يعتبره على رأس أولويات القائمة بعدما اقترب المجلس الحالي من الحصول على رخصة الأرض بالاتفاق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مصيف النادي الجديد في مرسى مطروح ليقدم خدمات مميزة لأعضاء النادى.