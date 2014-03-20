محافظ القاهرة: وحدات استضافة للمتضررين من عقار مدينة نصر المنهار

أمر الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، بتوفير وحدات استضافة للسكان المتضررين من العقار المنهار بمدينة نصر لمدة شهر، لحين الانتهاء من فحص العقار واتخاذ القرارات النهائية بشأنه.

وأصدر المحافظ تعليماته الفورية بتشكيل لجنة هندسية عليا من الحى ومكتب النائب، لمعاينة العقار المنهار، وتحديد الإجراءات التى يجب اتخاذها.

وقال المحافظ- عقب تفقده موقع العقار المنهار رقم (31) بشارع عبد الوهاب القاضى بشرق مدينة نصر- "إن العقار تم إنشاؤه منذ الستينات بترخيص من الحى بإقامة دور أرضى وثلاثة أدوار متكررة، ثم حصل على ترخيص تعلية للدور الرابع، ثم دور خامس مخالفا، موضحا أن الحى أصدر قرارا بتنكيس العقار عام 2013، كما تم تحرير محضر ضد المالك بعدم تنفيذ قرار التنكيس فى 30 أكتوبر 2013، ومحضر أخر بعدم تنفيذ قرار الإخلاء.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت أمس بلاغا يفيد بانهيار جزء من عقار بمدينة نصر من الدور الخامس حتى الأول بدون إصابات، حيث تمكن الأهالى من مغادرة العقار فور شعورهم بوجود خطورة.