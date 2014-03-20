بالفيديو - أجمل 6 أهداف في دور الـ16 بدوري الأبطال

كعادة دوري أبطال أوروبا، شهدت مبارايات دور الـ16 تسجيل أهداف رائعة ما بين تسديدات وعرضيات وركلات حرة.

ويعرض FilGoal.com في التقرير التالي أجمل ستة أهداف شهدهم دور الـ16 من دوري الأبطال، الذي تأهل عنه ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد وتشيلسي.

ويمكنك المشاركة برأيك، إذا كنت ترى أن هناك هدف أخر يستحق الدخول ضمن تلك القائمة.

هالك - زينيت × بروسيا دورتموند

دييجو كوستا - أتليتكو مدريد × ميلان

كروس - أرسنال × بايرن ميونيخ

إبراهيموفيتش - باريس سان جيرمان × ليفركوزن

هنتلار - شالكة × ريال مدريد

فان بيرسي - مانشستر يونايتد × أوليمبياكوس