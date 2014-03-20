إحالة مشرف دار أيتام بالعاشر للجنايات بتهمة التعدى جنسيا على 9 أطفال

أحال المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، مشرف دار الأيتام الخيرية بمدينة العاشر من رمضان، لقيامه بالتعدى على 9 أطفال بالدار، جنسيا وهتك عرض 3 منهم بشكل كامل، لمحكمة جنايات الزقازيق ، على ذمة التحقيقات التى بأشرت برئاسة المستشار محمد جودة رئيس النيابة.

كان اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية اخطارا قد تلقى إخطارا العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية ، يفيد تلقيه بلاغا من مدير دار للأيتام وأخصائى اجتماعى بشكوى بعض الأطفال من مشرف بالدار وقيامه بالتعدى عليهم جنسيا أثناء تواجده معهم لرعايتهم.

وأفادت التحريات أن المشرف يدعى “محمد أ م” 31 سنة مقيم أبو كبير، وحاصل على ليسانس دعوة إسلامية، وأنه يقيم فى شقة تابعة لدار أيتام بمجاورة تابعة لدائرة القسم، ومسنود إليه من الدار رعاية 8 أطفال ذكور، وأنه كان يستعد لحفل زفافه خلال شهر من تاريخ حدوث الواقعة.

وتحرر المحضر رقم المحضر 886 جنح قسم ثان العاشر.