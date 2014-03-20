أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع عامل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطنطا

Google+ Print
مصرع عامل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطنطا مصرع عامل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطنطا

صور ة أرشيفية

لقي عامل مصرعه دهسه قطار قادم من الإسكندرية إلي القاهرة اليوم الخميس، في أثناء عبوره شريط السكه الحديد بمنطقة الخادم بمدينة طنطا، محافظة الغربية بشكل مفاجئ.

تلقى  اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطارا من مستشفي طنطا الجامعي بوصول عاطف قناوي (34 سنة – عامل) مقيم قرية نفيا التابعة لمركز طنطا، مصاب ببتر كامل بالأطراف السفلية ووفاته متأثرا بجروحه.

وتبين من تحريات المباحث أنه أثناء عبور المذكور شريط السكة الحديد بمنطقة كفر الخادم بدائرة قسم ثان طنطا اصطدم به القطار رقم 1934 القادم من الإسكندرية إلي القاهرة وحدثت إصابتة التي أودت بحياته.

وتحرر المحضر رقم 5298 جنح قسم ثان طنطا وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا