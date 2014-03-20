مصرع عامل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطنطا

لقي عامل مصرعه دهسه قطار قادم من الإسكندرية إلي القاهرة اليوم الخميس، في أثناء عبوره شريط السكه الحديد بمنطقة الخادم بمدينة طنطا، محافظة الغربية بشكل مفاجئ.

تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطارا من مستشفي طنطا الجامعي بوصول عاطف قناوي (34 سنة – عامل) مقيم قرية نفيا التابعة لمركز طنطا، مصاب ببتر كامل بالأطراف السفلية ووفاته متأثرا بجروحه.

وتبين من تحريات المباحث أنه أثناء عبور المذكور شريط السكة الحديد بمنطقة كفر الخادم بدائرة قسم ثان طنطا اصطدم به القطار رقم 1934 القادم من الإسكندرية إلي القاهرة وحدثت إصابتة التي أودت بحياته.

وتحرر المحضر رقم 5298 جنح قسم ثان طنطا وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة.