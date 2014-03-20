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ضبط 52 مخالفة تموينية خلال أسبوع بالسويس

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ضبط 52 مخالفة تموينية خلال أسبوع بالسويس ضبط 52 مخالفة تموينية خلال أسبوع بالسويس

 

محافظة السويس

تمكنت مديرية بالسويس خلال الأسبوع الحالي من ضبط 52 مخالفة بالاسواق ما بين احباط تهريب دقيق ومواد بترولية ومخالفات فى بيع السلع الغذائية بالأسواق.

قال مجدى عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس أن الرقابة التمونية وجميع مفتشي التموين فى الأدارات المختلفة تمكنوا خلال الأسبوع الحالي من ضبط 2 محضر التصرف فى حصة الدقيق و 6 محاضر محاضر حصول على دقيق بدون وجه حق و 13 مخالفة بيع خبر ناقص الوزن .

أضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة فى بيان أن الحملات تمكنت من تحرير 8 محاضر ومخالفات لمخابز لا تقوم بالانتظام فى مواعيد العمل ، كما تم ضبط 9 مخالفات عدم اعلان عن سعر بيع المنتج و 7 مخالفات شهادات صحية و مخالفة تموينية فى عدم الالتزام فى بيع المواد البترولية والقيد فى دفتر 21 ، وتحرير 2 محضر عمل اوكازيون بدون تصريح.

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