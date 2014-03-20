أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روني وجيجز: الفضل للجماهير

Google+ Print
روني وجيجز: الفضل للجماهير روني وجيجز: الفضل للجماهير

إفي - أكد النجم الإنجليزي الدولي واين روني أن فريقه اعتمد على نفسه واستحق التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب أوليمبياكوس اليوناني.

وعوض "الشياطين الحمر" على ملعبهم أولد ترافورد اليوم خسارة ذهاب دور الـ16 في أثينا 0-2 ، بفوز بنتيجة 3-0 بفضل "هاتريك" النجم الهولندي روبن فان بيرسي.

وعقب الانتصار صرح روني "حققنا نتيجة رائعة، اعتمدنا على أنفسنا، على جمهورنا ومدربنا، هذه نقطة تحول فيما تبقى من الموسم".

ووافقه الرأي النجم الويلزي المخضرم راين جيجز، مشيرا الى أن الفريق اعتمد على قدراته ودعم جماهيره.

وأوضح جيجز "كان من الصعب تسجيل هدف واحد، سجلنا ثلاثة رغم الضغط الكبير، وساعدنا جمهورنا على تجاوز الخسارة الاخيرة من ليفربول بنفس النتيجة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع