روني وجيجز: الفضل للجماهير

إفي - أكد النجم الإنجليزي الدولي واين روني أن فريقه اعتمد على نفسه واستحق التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب أوليمبياكوس اليوناني.

وعوض "الشياطين الحمر" على ملعبهم أولد ترافورد اليوم خسارة ذهاب دور الـ16 في أثينا 0-2 ، بفوز بنتيجة 3-0 بفضل "هاتريك" النجم الهولندي روبن فان بيرسي.

وعقب الانتصار صرح روني "حققنا نتيجة رائعة، اعتمدنا على أنفسنا، على جمهورنا ومدربنا، هذه نقطة تحول فيما تبقى من الموسم".

ووافقه الرأي النجم الويلزي المخضرم راين جيجز، مشيرا الى أن الفريق اعتمد على قدراته ودعم جماهيره.

وأوضح جيجز "كان من الصعب تسجيل هدف واحد، سجلنا ثلاثة رغم الضغط الكبير، وساعدنا جمهورنا على تجاوز الخسارة الاخيرة من ليفربول بنفس النتيجة".