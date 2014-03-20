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المستشار الثقافى المصرى بموسكو ينحت تمثالا للشاعر الفلسطينى محمود درويش

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نحت الدكتور أسامة السروى، المستشار الثقافى بالسفارة المصرية فى روسيا تمثالا للشاعر الفلسطينى الكبير محمود درويش فى موسكو.

وأضاف السروى فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التمثال سيتم إزاحة الستار عنه فى روسيا يوم 28 مارس الجارى فى إطار تأكيد وتوطيد أواصر الصداقة والتواصل الثقافى العربى– الروسى.

وأوضح السروى، أن احتفالية الافتتاح سيحضرها السفير الفلسطينى بموسكو فائد مصطفى حيث يتم الاحتفال بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين روسيا ودولة فلسطين الشقيقة.

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