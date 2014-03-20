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مفرقعات الجيزة : 20 بلاغا إيجابيا تم التعامل معها فى شهر فبراير الماضى

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مفرقعات الجيزة : 20 بلاغا إيجابيا تم التعامل معها فى شهر فبراير الماضى مفرقعات الجيزة : 20 بلاغا إيجابيا تم التعامل معها فى شهر فبراير الماضى

أكد العميد هشام يوسف، مدير مكتب المفرقعات بالجيزة، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن غرف العمليات تتلقى يوميا العديد من البلاغات بالاشتباه فى أجسام غريبة أو سيارات متروكة، وبمجرد تلقى البلاغ يهرع رجال المفرقعات إلى المكان، للتحقق من مدى سلبية وإيجابية البلاغ.

وأضاف مدير المفرقعات، أن غرف العمليات تلقت خلال شهر فبراير الماضى 160 بلاغا سلبيا، منها 100 بلاغ بالاشتباه فى سيارة متروكة بواقع تلقى الغرف لـ 5 بلاغات يوميا، لافتا النظر إلى أن هناك 20 بلاغا إيجابيا ما بين إبطال مفعول عبوات والاشتباه فى أجسام غريبة تم التعامل معها.

وأوضح يوسف، أن باقى البلاغات تنوعت ما بين الاشتباه فى أكياس أو حقائب أو سيارات متروكة، وبفحصها تبيّن أن جميعها بلاغات سلبية.

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