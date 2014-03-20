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مصر تشارك فى أسبوع الثقافة العربية بجامعة الصداقة بين الشعوب فى موسكو

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شارك المكتب الثقافى للسفارة المصرية بموسكو فى أسبوع الثقافة العربية فى جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية حيث شارك المكتب المصرى فى فعاليات افتتاح أسبوع الثقافة العربية، الذى اعتادت جامعة الصداقة تنظيمه فى مثل هذا الوقت من كل عام.

وحضر الدكتور أسامة السروى، المستشار الثقافى ومدير مكتب البعثة التعليمية بموسكو، الاجتماع الذى دعا اليه رئيس الجامعة الدكتور فلاديمير فيليبوف، الذى حضره السفير الدكتور جلال الماشطة، سفير الجامعة العربية، وسفراء فلسطين وسوريا والسودان والعراق، واليمن والمستشارون الثقافيون لدول المغرب ولبنان وباقى الدول العربية الأخرى.

وتناول الاجتماع طرح المشاكل التى تواجه الطلاب وآفاق الحلول ثم انتقل الحضور الى الدور الأرضى (مدخل الجامعة) حيث جرى افتتاح المعرض الذى نظمه الطلاب العرب يإشراف المكاتب الثقافية.

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